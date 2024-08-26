Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti - Son Dakika
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Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti

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Yoğun konser maratonuna devam eden Mustafa Ceceli sahneye günlük kıyafetleri ve telefonunu cebine koyarak çıktı. Şarkıcının sahnesine özensiz çıkması tepki çekti.

26.08.2024 12:02
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Selin İmer ile evlendikten sonra kıyafet tarzında büyük bir değişikliğe giden Mustafa Ceceli'nin son konserine günlük kıyafetlerini giyerek çıkması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Daha önce sahneye ışıltılı ceketlerle çıkan Mustafa Ceceli bir sahnesine kot pantolon tişört ve gömlekle çıktı. Sanatçının sahneye çıkarken telefonunu bırakmayıp cebine koyması da dikkatlerden kaçmadı. Konserde playback yaptığı görüntüler kısa sürede gündem olan Ceceli için "Seyirciler bu saygısızlık karşısında konser terk etmeli" ve "Parkta yürüyüş yaparken sahneye çıkmış gibi" yorumları yapıldı.Ceceli ise gelen eleştirilere henüz cevap vermedi.

İşte Mustafa Ceceli'nin sahne kıyafeti için yapılan yorumlar...

Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti
Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti
Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti
Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti
Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti
Mustafa Ceceli\'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti

Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: bunları dinleyen varmı gerçekten 23 5 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Adam para ile günden güne gençleşiyor vay be..adamın saçları çıkmış resmen :)) 11 1 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Biri şuna dansı öğretsin 20 senedir öğrenemedi tavşan gibi sekiyor 6 1 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci: bu sicakta o ceket nedir lan bana tshirt bile fazla gelio 5 0 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak: Sahnede gorkemli şık kiyafetlere milleti o kadar alistirdilarki normal kiyafetle cikinca tepki veriyolar artik 2 1 Yanıtla
  • serkan keskin: tipe bak cay demle 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Mustafa Ceceli'nin günlük kıyafetlerle sahneye çıkması tepki çekti - Son Dakika
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