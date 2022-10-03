Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!

Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın dün nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

HAZIRLANDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncu düğüne hazırlandığı anlar Instagram hesabından anbean takipçilerine aktardı.

İşte Boluğur'un düğün öncesi yaptığı paylaşımlar: