Nazlı Sabancı'dan ikiz bebek iddialarına yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Nazlı Sabancı'dan ikiz bebek iddialarına yalanlama

Nazlı Sabancı'dan ikiz bebek iddialarına yalanlama

29.06.2023 16:30

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, ilk bebeklerini beklerken, Nazlı Sabancı'nın hamilelik paylaşımları ikiz bebek iddialarını gündeme getirdi. Ancak Nazlı Sabancı, yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

2021 yılında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün saymaya başladı. Sosyal medya hesabından hamileliğiyle ilgili yaptığı paylaşımlarda ikişer tane emoji koyduğu için ikiz bebek beklediği iddia edilen Nazlı Sabancı'dan yalanlama geldi.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Sık sık Instagram hesabından hamilelik pozlarını paylaşan Nazlı Sabancı "2" yazarak ikişer tane emoji koyması akıllara ikiz bebek bekledikleri iddiasını getirdi. Kısa sürede birçok takipçisi tarafından "İkiz mi?" soruları alan Sabancı, "İkiz geliyor sanırım sağlıkla kucağınıza alın" diyen takipçisine "Hayır, bir anlaşılma oldu herhalde. İnşallah dediğiniz gibi sağlıkla kucağıma alırım" dedi.

YORUMLAR
500
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan sarmaş dolaş pozu! Dünyaca ünlü müzik grubunun konserine gittiler Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan sarmaş dolaş pozu! Dünyaca ünlü müzik grubunun konserine gittiler

Hakan Sabancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nazlı Sabancı'dan ikiz bebek iddialarına yalanlama - Son Dakika


Son Dakika
16:25 İkiz bebek beklediği iddia edilen Nazlı Sabancı'dan yalanlama geldi: Yanlış anlaşılma oldu
16:16 Kim Min-Jae, askerlik sonrası Bayern Münih'e transfer olacak
16:12 Futbol dünyası bu kareyi konuşuyor! Kim Min-Jae, Bayern Münih'e imza atmak için şafak sayıyor
16:02 Fenerbahçe Sezonun Açılış Tarihini ve Hazırlık Maçlarını Açıkladı
16:01 Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti
15:58 Rusya'ya gidiyorlar! İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarındaki rakipleri
15:57 Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti
15:43 Erdoğan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi
15:42 Türk kulüplerini çalıştıran Francesco Farioli, Nice ile anlaştı
15:33 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 16:36:12. #1.11#
SON DAKİKA: Nazlı Sabancı'dan ikiz bebek iddialarına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement