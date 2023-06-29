Nazlı Sabancı'dan ikiz bebek iddialarına yalanlama

2021 yılında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün saymaya başladı. Sosyal medya hesabından hamileliğiyle ilgili yaptığı paylaşımlarda ikişer tane emoji koyduğu için ikiz bebek beklediği iddia edilen Nazlı Sabancı'dan yalanlama geldi.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Sık sık Instagram hesabından hamilelik pozlarını paylaşan Nazlı Sabancı "2" yazarak ikişer tane emoji koyması akıllara ikiz bebek bekledikleri iddiasını getirdi. Kısa sürede birçok takipçisi tarafından "İkiz mi?" soruları alan Sabancı, "İkiz geliyor sanırım sağlıkla kucağınıza alın" diyen takipçisine "Hayır, bir anlaşılma oldu herhalde. İnşallah dediğiniz gibi sağlıkla kucağıma alırım" dedi.