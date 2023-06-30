Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Samimi Anları Aşk İddialarını Gündeme Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Samimi Anları Aşk İddialarını Gündeme Getirdi

Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Samimi Anları Aşk İddialarını Gündeme Getirdi

30.06.2023 08:42

Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladığı videoyla birlikte aşk iddialarını gündeme getirdi. Cavadzade'nin samimi paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve takipçileri arasında 'Aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu akıllara getirdi. Ancak daha önce Kaygılaroğlu, bu iddiaları yalanlamıştı.

Nesrin Cavadzade " Üç Kuruş'ta" birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü birlikte yer aldıkları video ile kutladı. Cavadzade ünlü oyuncu için "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" notunu düştü. Ancak ikilinin samimi anları akıllara "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.

"SENİ ÇO SEVİYORUM"

Güzel oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğduğu fotoğraf ve videoları paylaşarak şu notu düştü; "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi."

SEVGİLİ SANDILAR

İkilinin samimi anlarının yer aldığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cavadzade'nin samimi paylaşımına takipçileri "Aşk mı yaşıyorsunuz?" "Sevgili misiniz?" yorumlarını yaptı. Videoada Bora Akkaş'ın da Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırması eleştirilerin hedefi oldu.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu konu hakkında açıklama yapmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bugün rol arkadaşım Nesrin Cavadzade'yle ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır, ilgilisinin bilgisine." ifadelerini kullanarak, 'aşk' iddialarını yalanlamıştı.

YORUMLAR
500
Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden evleneceği iddiasını yalanladı Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden evleneceği iddiasını yalanladı

Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Samimi Anları Aşk İddialarını Gündeme Getirdi - Son Dakika


Son Dakika
08:58 Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen Gencin Ardından Gösteriler Devam Ediyor
08:54 Protestolar Fransa'yı yangın yerine çevirdi! Ünlü mağazaları yağmaladılar, bankaları ateşe verdiler
08:41 Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Samimi Anları Aşk İddialarını Gündeme Getirdi
08:37 Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! Paylaştığı video sosyal medyayı karıştırdı
08:33 Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunacak
08:29 Erdoğan bayram sonrasını işaret etmişti! Emekli ve memura yüzde 15 zam yolda
04:50 Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
04:48 Sollamak istediği arkadaşının motoruna çarptı! 18 yaşındaki Ezgi korkunç kazada hayatını kaybetti
01:39 Diyarbakır'da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı
01:37 Kontrolden çıkan 2 otomobil kavşaktaki markete daldı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 10:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Samimi Anları Aşk İddialarını Gündeme Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement