Nijeryalı şarkıcı rekora koştu! Davido'nun "Timeless" albümü müzik platformlarını sarstı - Son Dakika
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Nijeryalı şarkıcı rekora koştu! Davido'nun "Timeless" albümü müzik platformlarını sarstı

04.04.2023 17:02

Nijeryalı Afrobeats süperstarı David Adeleke, namıdiğer Davido'nun dördüncü albümü 'Timeless', piyasaya çıktığı zamandan bu yana rekorları bir bir kırıyor. Dinlenme sayılarını her geçen gün katlayan albümü ABD Apple Music listesinde 2 numaraya kadar yükselirken, şimdiye kadarki en fazla ilk gün akışına sahip oldu.

Nijeryalı süperstar Davido'nun 17 parçalık albümü resmi olarak 31 Mart 2023'te Davido Music Worldwide, Columbia Records ve Sony Music Entertainment aracılığıyla çıktı.

ALBÜM YILDIZLAR GEÇİDİ

Albümde Asake, Fave, The Cavemen, DMW'nin son üyeleri Morravey ve Logos Olori gibi Nijeryalı sanatçıların yanı sıra Grammy ödüllü Beninli şarkıcı Angelique Kidjo, İngiliz rapçi Skepta, Güney Afrikalı müzik yapımcısı/DJ konuk olarak yer alıyor.

Nijeryalı şarkıcı Davido, 'Timeless' albümü ile müzik platformlarında rekor üstüne rekor kırdı

24 SAAT İÇİNDE 2 NUMARAYA YÜKSELDİ

Bir kısmı internete sızan albüm piyasaya çıktığından beri rekor kırıyor. Yayınlanmasından 24 saatten kısa bir süre sonra, Davido'nun "Timeless" adlı albümü ABD Apple Music Albüm listesinde 2 numaraya kadar yükseldi ve bu süreçte bir Afrobeats sanatçısının listelerde en yükseğe çıkan albümü oldu.

Nijeryalı şarkıcı Davido, 'Timeless' albümü ile müzik platformlarında rekor üstüne rekor kırdı

KÜRESEL REKOR

Davido'nun 'Timeless' albümünden, Burna Boy'un 'Love, Damini' şarkısı Spotify Nijerya'da ilk gün en çok dinlenme rekorunu kırdı. Davido'nun "Timeless" parçası, Apple Music tarihinde bir Afrika albümü için ilk gün en büyük dinleme rekorunu kırdı. Şarkıcı bu başarıyla küresel bir rekor kırmış oldu.

Nijeryalı şarkıcı Davido, 'Timeless' albümü ile müzik platformlarında rekor üstüne rekor kırdı

APPLE MÜZİK PAYLAŞTI

Apple Müzik, 3 Nisan 2023 Pazartesi günü, Twitter hesabı aracılığıyla "Nijeryalı süper starın #Timeless'ı, Apple Music'te bir Afrika albümü için şimdiye kadarki en çok ilk gün akışına sahipti," açıklamasını yaptı.

Nijeryalı şarkıcı Davido, 'Timeless' albümü ile müzik platformlarında rekor üstüne rekor kırdı
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Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nijeryalı şarkıcı rekora koştu! Davido'nun 'Timeless' albümü müzik platformlarını sarstı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijeryalı şarkıcı rekora koştu! Davido'nun "Timeless" albümü müzik platformlarını sarstı - Son Dakika
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