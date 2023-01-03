Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
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Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü

03.01.2023 12:15

Nostalji'nin Kraliçesi olarak anılan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy Photoshop'un ayarını kaçırınca sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcılarla uçaktan fotoğraf paylaşan Muazzez Ersoy'a "İzel'i yaktın" yorumları yağdı.

Türk Sanat müziğinin usta isimlerinden olan Muazzez Ersoy, son dönemde değişimiyle dikkat çekiyor. 64 yaşındaki ünlü sanatçının son hali sosyal medyada gündem oldu.

HERKESİN GÖZÜ İZEL'E KAYDI

Muazzez Ersoy, 330 bin takipçili Instagram hesabından İbrahim Tatlıses, Ercan Saatçi, İzel, Çelik, Kutsi, Zara gibi usta isimlerle uçakta çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Ersoy'un değişimi şaşırtırken, arka koltukta oturan İzel çoğu kişinin dikkatini çekti.

ESPRİLİ YORUMLAR YAĞDI

Birçok sosyal medya kullanıcısı Muazzez Ersoy için "Photshop'un ayarını kaçırdı" yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise fotoğrafı yakınlaştırıp "İzel'i yaktın Muazzez Ersoy" gibi esprili paylaşımlarda bulundu.

İDDİALARA VİDEOLU CEVAP VERMİŞTİ

Ünlü sanatçı birkaç gün önce ise "filtre" iddialarına video paylaşarak cevap vermişti. Ersoy'un genç görüntüsünün ardında estetiğinde olduğu öne sürüldü.

YORUMLAR
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Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, dalga konusu oldu: Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, dalga konusu oldu: Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim

İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, İzel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
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