Türk Sanat müziğinin usta isimlerinden olan Muazzez Ersoy, son dönemde değişimiyle dikkat çekiyor. 64 yaşındaki ünlü sanatçının son hali sosyal medyada gündem oldu.
Muazzez Ersoy, 330 bin takipçili Instagram hesabından İbrahim Tatlıses, Ercan Saatçi, İzel, Çelik, Kutsi, Zara gibi usta isimlerle uçakta çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Ersoy'un değişimi şaşırtırken, arka koltukta oturan İzel çoğu kişinin dikkatini çekti.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Muazzez Ersoy için "Photshop'un ayarını kaçırdı" yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise fotoğrafı yakınlaştırıp "İzel'i yaktın Muazzez Ersoy" gibi esprili paylaşımlarda bulundu.
Ünlü sanatçı birkaç gün önce ise "filtre" iddialarına video paylaşarak cevap vermişti. Ersoy'un genç görüntüsünün ardında estetiğinde olduğu öne sürüldü.
Son Dakika › Magazin › Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika