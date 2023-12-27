Nuri Bilge Ceylan ile yıllardır konuşmayan Zeki Demirkubuz, sessizliğini bozdu: Susmazsa, her gün yayın açar konuşurum

Bir dönem yakın arkadaş oldukları bilinen Türk sinemasının iki efsane yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki gerginlik devam ediyor. Dün akşam Habertürk ekranlarına konuk olan Demirkubuz, Ceylan'la küslüğü ilgili zehir zemberek açıklamalar yaparak "Susacak, tek kelime ederse her gün düzenli yayın yapar konuşurum" ifadelerini kullandı.

"AÇ KALSAM EKMEK PARASI İSTEYECEĞİM BİRİ DEĞİL"

Nuri Bilge Ceylan'la bahsedildiği gibi yakın arkadaş olmadıklarını belirten Demirkubuz, "Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi, ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı" dedi.

"İKLİMLER FİLMİNİN KURGUSUNDA BANA ÇOK ÇİĞ BİR HAREKET YAPTI"

2006 yılında Kader filminin "En İyi Film" ödülünü aldığı Antalya Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın bayılmasıyla ilgili konuşan Demirkubuz, sözlerine şöyle devam etti: "İklimler'in kurgusu sırasında çok çiğ ve pis bir hareket yaptı. O onu çekti, ben Kader'i çektim. O sene Kader ağlarını Antalya Film Festivali'nde ördü; en iyi film ödülünü 300 bin liraya çıkardılar. 230 bin dolar. Dünyada eşi yok. Ödül töreninin açıklanacağı gün otelin lobisinde otururken bu geldi, böyle havalı havalı gevrek gevrek… Jüride de bir Cannes'dan bir lavuk var, bunun bir arkadaşı. Hatta orada bunun esprisi oldu, herhalde sinyal aldı bu ondan keyfi yerinde diye. Benimle de konuşuyor, geldi masamıza oturdu, sohbet ettik."

"TÖRENDE EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ AÇIKLANACAKKEN BİRDEN BAYILDI"

"Aynı akşam bunlar geldi yapımcısı, karısı, kendisi, tören sırasında önümüze oturdular, hiç konuşmadılar benimle… Ebru iki gün önce Kader'i izleyince allak bullak olduğunu söyledi, aramız iyiydi. Neyse geldiler, konuşmuyor. Arkasından seslendim de, bakmadı bile. Neyse vardır bir derdi dedim. İki tane ödül aldı, çıktı acayip küskün falan. Sonra her şeyin üstüne yemin ediyorum bir tane bile Kader'e şey yok… Bizim zaten bir beklentimiz de kalmadı. Tam böyle en iyi film ödülü açıklanmadan önce bu pat bayıldı. Gitti kaldırdılar, hatta ben de yardım etmeye çalıştım… Törenden sonra 'iyi misin' demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı. 2 gün sonra Mis Sokak'ta yüz yüze geldik 'iyi misin' dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim..."

"SEN CANNES FİLM FESTİVALİ'NİN MUHTARI MISIN?"

"Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne. Ben onunla ilgili yaşanan her şeyi akrabasına anlattım. Bunları ona da anlatmalarını istedim. Haksızlığa uğradığını düşünüyorsa arasın ona da anlatayım. Kendisi de her şeyi biliyor. Yıllar sonra günlük ayağına çıkıp bir şey söylüyor. Arkadaşına sordum o da 'vardır bir çıkarı' dedi. Kendini o kadar akıllı zannediyor ki... Çok akıllı bir insan ama sadece akıllı olmak yetmiyor. Zaten akıllı olsaydı 17 yıl sonra konuşup beni de buraya çıkıp konuşmak zorunda bırakmazdı. Arkasında kesin para işi var.

Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan

NURİ BİLGE CEYLAN: AŞAĞILANAN BEN OLDUM AMA ASIL AŞAĞILIK OLAN KENDİSİ

2014'te Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlayan Nuri Bilge Ceylan, "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intihalle çektiği iddiasıyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Demirkubuz'un gerçeği bildiğini söyleyen Ceylan "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta. Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" demişti.

DEMİRKUBUZ: TEK KELİME EDERSE YOUTUBE KANALI AÇAR YAYIN YAPARIM

Dün akşam katıldığı canlı yayında Nuri Bilge Ceylan'ın bu sözlerine de cevap veren Zeki Demirkubuz, "Üç Maymun'u izlemedim. Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin."