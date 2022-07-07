Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi

Dün Konya Şehir Hastanesi'ne gelen Hacı Mehmet Akçay, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurduktan sonra intihar etti. Karakaya ve Akçay, ameliyata alındı ancak ikisi de kurtarılamadı. Yaşanan son olayın ardından Twitter'da "Doktoruma Dokunma" etiketiyle tepkiler gelmeye başladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EYLEM YAPMAK İSTEDİ

Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak İstanbul'da da sağlık çalışanları eylem yaptı. Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen sağlık çalışanlarına polis izin vermedi.

"SAĞLIK PERSONELİNİN HAKLI PROTESTOSUNU DESTEKLİYORUM"

Sağlıkçıların yapılan şiddeti kınayan vatandaşların başında ünlü isimler de yer aldı. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakarlık bile çabuk unutulan, uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm sağlık personelinin haklı protestosunu destekliyorum. Artık topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri hak etmiyoruz" dedi.

"EN AĞIR YAPTIRIM GELMELİ"

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Oktay Kaynarca ise "Bu ülkede tedavi etmeye çalıştığı hayvan tarafından zarar gören veteriner sayısı, insanı tedavi etmeye çalışırken zarar gören hekim sayısından daha az. Sağlıkta şiddete en ağır ceza yaptırımları gelmelidir" ifadelerini kullandı.