Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi

07.07.2022 16:01

Konya'da uzman doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi sonrası sağlıkta şiddete karşı magazin dünyası ayağa kalktı. Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yaşanan şiddeti sert sözlerle eleştirdi. Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezaların gelmesini isterken, Yılmaz da TTB'nin eylemini desteklediğini bildirdi.

Dün Konya Şehir Hastanesi'ne gelen Hacı Mehmet Akçay, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurduktan sonra intihar etti. Karakaya ve Akçay, ameliyata alındı ancak ikisi de kurtarılamadı. Yaşanan son olayın ardından Twitter'da "Doktoruma Dokunma" etiketiyle tepkiler gelmeye başladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EYLEM YAPMAK İSTEDİ

Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak İstanbul'da da sağlık çalışanları eylem yaptı. Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen sağlık çalışanlarına polis izin vermedi.

"SAĞLIK PERSONELİNİN HAKLI PROTESTOSUNU DESTEKLİYORUM"

Sağlıkçıların yapılan şiddeti kınayan vatandaşların başında ünlü isimler de yer aldı. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakarlık bile çabuk unutulan, uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm sağlık personelinin haklı protestosunu destekliyorum. Artık topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri hak etmiyoruz" dedi.

Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi

"EN AĞIR YAPTIRIM GELMELİ"

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Oktay Kaynarca ise "Bu ülkede tedavi etmeye çalıştığı hayvan tarafından zarar gören veteriner sayısı, insanı tedavi etmeye çalışırken zarar gören hekim sayısından daha az. Sağlıkta şiddete en ağır ceza yaptırımları gelmelidir" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi
YORUMLAR
500
Bakan Koca: 'Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi' Bakan Koca: 'Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi' Denizli'deki sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki Denizli'deki sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Ekrem Karakaya, Oktay Kaynarca, Cem Yılmaz, Konya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi - Son Dakika


Son Dakika
16:05 İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kameralar önünde birbirine girdi
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:12:55. #1.11#
SON DAKİKA: Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement