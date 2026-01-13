Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest - Son Dakika
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
13.01.2026 19:27  Güncelleme: 19:34
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

İKİSİ DE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü. Zanlılar buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kaynarca ve Müftüoğlu, yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa Iper Mustafa Iper:
    yorum çok kolay. şayet temiz çıktılarsa sorun yok. zaten atv de görev yapan birine hiç birşey olmaz diye düşünüyorum. 40 31 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    dünya bir birine girmiş millet geçim derdinde sizde bu gereksizleri haber yapın. 36 8 Yanıtla
    Mehmet Emin Aloş Mehmet Emin Aloş:
    açlıktan ölmesin korkma 2 9
  • Alper Turken Alper Turken:
    JANDARMA varsa adalet vardır. İnce hesapların değil kanunun gerçek uygulayıcıları. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Şehir merkezleri Fransadaki gibi Jandarmaya devredilse çok faydalı olur diye düşünüyorum 16 4 Yanıtla
    Oğuz Özen Oğuz Özen:
    kesinlikle katılıyorum ?? 1 3
  • bsffbwvkwh bsffbwvkwh:
    son daki haber bana ne bu haberi paylasiyon sacmaliktaan baska bisey degil 11 2 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    verin bi alparslan rolü trt den ozur dileyin 7 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
