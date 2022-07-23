Oryantal Didem'den Murda'ya tepki: Mesleğimizi aşağılamayın - Son Dakika
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Oryantal Didem'den Murda'ya tepki: Mesleğimizi aşağılamayın

23.07.2022 08:19

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda kendisine para atan hayranına "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz?" diyen rapçi Murda'ya oryantal Didem Kınalı'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kınalı, "Bu ülkede işimizi yapmamız çok zor bir de mesleğimizi aşağılamayın. Bizi germeyin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir beach clubta sahneye çıkan rapçi Murda, bir hayranının yüzüne para fırlatmasına sinirlendi. Şarkısını yarıda keserek hayranına tepki gösteren Murda'nın "Dansöz müyüz?" çıkışı oryantal Didem Kınalı'yı kızdırdı.

HAYRANI YÜZÜNE PARA ATTI

Sahnede yüzüne para atılmasına sinirlenen rapçi Murda "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" ifadelerini kullandı.

Oryantal Didem Kınalı, yüzüne para atıldığı için 'Dansöz müyüz?' diyen Murda'ya tepki gösterdi

DİDEM KINALI TEPKİ GÖSTERDİ

Murda'nın videosunu izledikten sonra Instagram hesabından art arda video paylaşan oryantal Didem Kınalı ise şu sözlerle tepki gösterdi: Murda'nın kafasının üstünden para atmışlar galiba. Orası bir beach ve orada böyle bir şey yapılması hiç hoş bir şey değil. Düğünlerde derneklerde İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'a da para atılıyor. Bunun bir beachte yapılması hiç hoş olmamış. Ben orada 'dansöz değilim' demesine takıldım. Aşağılayıcı bir kelime kullanacaksan farklı bir kelime kullanabilirsin. Sanırım onun da boşluğuna geldi. Dansöz kelimesinin bu kadar aşağılayıcı kullanılmasından çok sıkıldık. O an küfredebilirsin, hakaret edebilirsin. Kendi mesleğimin etiket yapılmasından ve dışlanmasından çok sıkıldım. Zaten bu ülkede bu mesleği yapmakta çok zorlanıyorum. Bizi germeyin. Televizyonlara bile çıkamıyoruz, artık sabrımızın dışına çıktık."

Oryantal Didem Kınalı, yüzüne para atıldığı için 'Dansöz müyüz?' diyen Murda'ya tepki gösterdi
Oryantal Didem Kınalı, yüzüne para atıldığı için 'Dansöz müyüz?' diyen Murda'ya tepki gösterdi
Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
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Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım

didem kınalı, Murda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oryantal Didem'den Murda'ya tepki: Mesleğimizi aşağılamayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oryantal Didem'den Murda'ya tepki: Mesleğimizi aşağılamayın - Son Dakika
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