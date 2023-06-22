Pankreas kanserine yakalanan oryantal Tanyeli, hastanede görüntü verdi - Son Dakika
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Pankreas kanserine yakalanan oryantal Tanyeli, hastanede görüntü verdi

22.06.2023 10:22

Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, fazla kiloları için mide küçülte ameliyatı olmuştu. Ancak kısa süre önce pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Eşi İlker Sünnili, hastane odasından yaptığı paylaşımda eşine destek verdiğini belirtti. Tanyeli ise henüz hastalığıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, kısa süre önce ülkeye dönüş yaparak fazla kiloları için mide küçülte ameliyatı olan Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ameliyatın ardından 40 kilo veren Tanyeli, kanser teşhisinin ardından tedaviye başladı. Ünlü isme bu zor süreçte eşinden destek gecikmedi.

"BU SINAVI DA BİRLİKTE GEÇECEĞİZ"

Tedaviye başlayan Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den eşine destek paylaşımı geldi. Hastane odasından paylaşım yapan eş "Seni çok seviyorum canım karım, bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Tanyeli ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Oryantal Tanyeli pankreas kanserine yakalandı, eşi hastanedeki halini paylaştı
Oryantal Tanyeli pankreas kanserine yakalandı, eşi hastanedeki halini paylaştı
Oryantal Tanyeli pankreas kanserine yakalandı, eşi hastanedeki halini paylaştı
Oryantal Tanyeli pankreas kanserine yakalandı, eşi hastanedeki halini paylaştı
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Tanyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pankreas kanserine yakalanan oryantal Tanyeli, hastanede görüntü verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pankreas kanserine yakalanan oryantal Tanyeli, hastanede görüntü verdi - Son Dakika
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