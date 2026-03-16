Oscar'ı kazandı, kutlamayı burgercide yaptı

16.03.2026 19:58
Oscar gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Michael B. Jordan, ödül töreninin ardından yaptığı sıra dışı kutlamayla dikkat çekti. Sinners filmindeki performansıyla 98. Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Jordan, törenden sonra Los Angeles'taki bir burger restoranına giderek hayranları ve çalışanlarla bir araya geldi. Oyuncunun elinde Oscar heykelciğiyle sipariş verdiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

OSCAR'I ELİNDE BURGER SİPARİŞİ VERDİ

Törenin ardından hamburgerciye giden Jordan'ın elinde Oscar heykelciğiyle burger siparişi verdiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar oyuncuya yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi Jordan'la fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

ÇALIŞANLARLA SOHBET ETTİ

Restoranda çalışanlarla sohbet eden ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncunun o anlarda ödülünü tezgahın üzerine koyduğu dikkatlerden kaçmadı.

Jordan'ın samimi tavırları sosyal medyada büyük beğeni topladıve kısa sürede viral oldu.

Oscar gecesi genellikle lüks partilerle kutlanırken, Michael B. Jordan'ın kutlamasını sade bir şekilde bir burger restoranında yapması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kullanıcı tarafından "Oscar sonrası en samimi kutlama" yorumlarıyla paylaşıldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 20:48:40.
