Mavi kansere yakalandı! Gamze Erçel'den yürek dağlayan sözler - Son Dakika
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Mavi kansere yakalandı! Gamze Erçel'den yürek dağlayan sözler

17.09.2022 12:37

Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi, kanser tedavisi görmeye başladı. Kızının rahatsızlığıyla ilgili açıklama yapan Gamze Erçel, "İki hafta önce tedaviye başladık, Mavi'nin durumu iyi. Bu süreci iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Arto, oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığını duyurdu. Karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede kızlarının rahatsızlığını öğrenen Gamze Erçel, sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaptı.

"2,5 YAŞINDAKİ MAVİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Arto, Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Mavi'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Küçük kızın kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Arto, "Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim" dedi.

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Kızının hastalığını doğrulayan fenomen Gamze Erçel, şunları söyledi: "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz."

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"Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şuana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler."

Arto'dan Hande Erçel hakkında yürek yakan iddia
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Son Dakika Magazin Mavi kansere yakalandı! Gamze Erçel'den yürek dağlayan sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mavi kansere yakalandı! Gamze Erçel'den yürek dağlayan sözler - Son Dakika
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