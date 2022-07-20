Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu geçtiğimiz aylarda evlendiğini açıkladı

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz gün katıldığı davette evlendiğini itiraf etti.

"ALMANYA'DA EVLENDİK"

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik. Müsait bir zamanda Türkiye'de de kutlama yapacağız. Ama acelemiz yok" diyerek sevenlerini şaşırttı. Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki güzel oyuncu, nikahına ait herhangi bir fotoğraf da paylaşmadı.