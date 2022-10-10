Yakışıklı oyuncu Ozan Dolunay'ın fenomen sevgilisi Pelinay İğit'in havuz başı pozları dikkat çekti

Oyuncu Ozan Dolunay'ın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Pelinay İğit'ten çok konuşulacak paylaşımlar geldi.

YEŞİL BİKİNİSİYLE CESUR POZLAR VERDİ

Sık sık yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pelinay İğit, yine benzer pozlarıyla dikkat çekti. Instagram'da 175 bin takipçisi bulunan ve vücudunu sergilemekten çekinmeyen İğit, son olarak havuz başında bikinili pozlarını paylaştı. İğit'e bazı takipçileri de tepki gösterdi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Pelinay İğit ilişkisi hakkında "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı!" demişti.