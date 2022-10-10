Yakışıklı oyuncu Ozan Dolunay'ın fenomen sevgilisi Pelinay İğit'in havuz başı pozları dikkat çekti - Son Dakika
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Yakışıklı oyuncu Ozan Dolunay'ın fenomen sevgilisi Pelinay İğit'in havuz başı pozları dikkat çekti

10.10.2022 22:35

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay İğit, havuz başı pozlarını paylaştı. Fenomen ismin bikinili pozları beğeni topladı.

Oyuncu Ozan Dolunay'ın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Pelinay İğit'ten çok konuşulacak paylaşımlar geldi.

YEŞİL BİKİNİSİYLE CESUR POZLAR VERDİ

Sık sık yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pelinay İğit, yine benzer pozlarıyla dikkat çekti. Instagram'da 175 bin takipçisi bulunan ve vücudunu sergilemekten çekinmeyen İğit, son olarak havuz başında bikinili pozlarını paylaştı. İğit'e bazı takipçileri de tepki gösterdi.

Oyuncu Ozan Dolunay'ın Sevgilisinden Havuz Başında Olay Pozlar

"HER ŞEY YOLUNDA"

Pelinay İğit ilişkisi hakkında "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı!" demişti.

Oyuncu Ozan Dolunay'ın Sevgilisinden Havuz Başında Olay Pozlar
Oyuncu Ozan Dolunay'ın Sevgilisinden Havuz Başında Olay Pozlar
Oyuncu Ozan Dolunay'ın Sevgilisinden Havuz Başında Olay Pozlar
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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yakışıklı oyuncu Ozan Dolunay'ın fenomen sevgilisi Pelinay İğit'in havuz başı pozları dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakışıklı oyuncu Ozan Dolunay'ın fenomen sevgilisi Pelinay İğit'in havuz başı pozları dikkat çekti - Son Dakika
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