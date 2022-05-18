Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi

18.05.2022 11:46

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızları Mercan ilk kez görüntülendi. Oyuncu, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Mercan ile Yeniköy'de bir mekanda otururken görüntülendi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci hamile olduğunu ilan ettikten sonra geçtiğimiz sene eylül ayında Burak Yamantürk ile nikah masasına oturdu. Aralık ayında ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getiren oyuncu, bebeğini gözlerden uzak büyütmeye karar verdi.

KIZININ YÜZÜ GÖRÜLDÜ

Sosyal medya hesabından kızının yüzünü göstermeyen Özpirinçci, önceki gün eşi ve bebeğiyle Yeniköy'de görüntülendi. Bir mekanda oturan oyuncunun kızı Mercan'ın yüzü de ilk kez objektiflere takılmış oldu.

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi

"EMZİRDİĞİM İÇİN GALAYA KATILMADIM"

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Yakamoz S-245'in galasına katılmadığı için günlerce konuşulan Özpirinçci, mekan çıkışı Magazin Kuryesi'ne sessizliğini bozdu. Bebeğinden dolayı galaya katılmadığını belirten oyuncu, "Nasıl katılayım, 2-3 saatte bir emziriyorum. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı" dedi.

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi
Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi
Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi
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Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci, Evlilik, Yeniköy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı 'Mercan' ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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