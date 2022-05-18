Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci hamile olduğunu ilan ettikten sonra geçtiğimiz sene eylül ayında Burak Yamantürk ile nikah masasına oturdu. Aralık ayında ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getiren oyuncu, bebeğini gözlerden uzak büyütmeye karar verdi.

KIZININ YÜZÜ GÖRÜLDÜ

Sosyal medya hesabından kızının yüzünü göstermeyen Özpirinçci, önceki gün eşi ve bebeğiyle Yeniköy'de görüntülendi. Bir mekanda oturan oyuncunun kızı Mercan'ın yüzü de ilk kez objektiflere takılmış oldu.

"EMZİRDİĞİM İÇİN GALAYA KATILMADIM"

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Yakamoz S-245'in galasına katılmadığı için günlerce konuşulan Özpirinçci, mekan çıkışı Magazin Kuryesi'ne sessizliğini bozdu. Bebeğinden dolayı galaya katılmadığını belirten oyuncu, "Nasıl katılayım, 2-3 saatte bir emziriyorum. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı" dedi.