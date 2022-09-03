Muhabirlerin "Özgü Hanım nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?" sorusuna Namal, gülümseyerek "Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağolun." diyerek aracına bindi.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Eşini Kaybeden Özgü Namal Hayata Döndü! İki Yıl Sonra Gülümsedi - Son Dakika

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