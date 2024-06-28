Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi

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Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Mayruk ile Çeşme Alaçatı'da evlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Çiftin düğün törenine Engin Akyürek, Sarp Akkaya - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Banu Savcı - Timur Savcı, İnci Gündoğdu - Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş gibi ünlü isimler katıldı.

Nikah töreninde Tolga Sarıtaş'ın nikah şahitliğiniÖmer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz yaparken Zeynep Mayruk'un da Selin Sarper, Begüm Ertuğrul ve Berçin Mayruk üstlendi. Tolga Sarıtaş düğün gününden herhangi bir paylaşım yapmazken Mayruk da tek kare yayınlayarak "Sen ve ben. 27.06.2024" notunu yazdı.

GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Tolga Sarıtaş düğünde siyah-beyaz bir damatlık tercih ederken Zeynep Mayruk da dantel straplez model bir gelinlik tercih etti. Düğün boyunca dans eden ikiliden Sarıtaş bir ara eşinin gözlerinin içine bakarak "Senden Daha Güzel" şarkısını söyledi.

TOLGA SARITAŞ: GELENEKLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK

Nikah sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden çiftten Zeynep Mayruk "Ben bu zamana kadar sakindim ama Tolga beni evden almaya gelince çok heyecanlandım" dedi. Gelin alma töreninde davul çalarak oynayan Sarıtaş ise "Geleneklerimizi yerine getirdik. Yuva kurmaya karara verdik, sevdiklerimizi de aramızda görünce her şey tadından yenmez oldu. Bugünü hep beraber kutlayacağız. Çok mutluyuz. Hemen balayı yapmayacağız. Zeynep yoğun olduğu için Ayvalık'ta kısa bir tatil yapacağız" ifadelerini kullandı.