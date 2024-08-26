Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle - Son Dakika
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Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle

Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar\'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle

Aile üyelerini hayatından çıkaran Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'ı hedef alarak ''Türlü oyunlarıyla ağabeyimi bizden uzaklaştırdı'' diyen kız kardeşine gözdağı vererek ''Akşamı bekle'' dedi.

26.08.2024 15:49
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Özcan Deniz'in kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ailesine resti çekmesinin ardından kız kardeşi Yurda Güler, genç gelinleri Samar Dadgar'ı hedef alarak zehir zemberek sözler sarf etti. Kardeşinin eşiyle ilgili sözlerini duyan Özcan Deniz ise gözdağı verdi.

KARDEŞLER BİRBİRİNE GİRDİ

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Özcan Deniz'in kız kardeşi, Samar Dadgar'ın figüranlık yapmak için geldiği Türkiye'de ağabeyini kandırarak evlendiğini ve türlü oyunlarıyla ailesinden uzaklaştırdığını ileri sürdü. Kardeşinin paylaşımından sonra küplere binen Özcan Deniz, "Evet Yurda Hanım! Akşamı bekle birtanem" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle

ÖZCAN DENİZ AİLE ÜYELERİNİ SİLDİ

İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu ile yeni eşi Samar Dadgar ile fotoğrafını yayınlayan Özcan Deniz, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" diyerek aile üyelerine sırtını döndüğünü duyurdu.

Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle

KIZ KARDEŞTEN GELİNE SUÇLAMA: OYUNLARIYLA AĞABEYİMİ BİZDEN SOĞUTTU

Ağabeyinin paylaşımının ardından Deniz'in eşi Samar Dadgar'ı hedef alarak şunları söyledi: "İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim. Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!"

"FİGÜRAN OLMAK İÇİN GELEN KIZI HAYATININ BAŞROLÜ YAPTI"

"Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!"

Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle

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Son Dakika Magazin Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sedat Bezmen: Akşam Ferhat da açıklama yapacakmış bu konu hakkında:) 8 0 Yanıtla

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