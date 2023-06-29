Yok böyle istek! Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi - Son Dakika
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Yok böyle istek! Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi

29.06.2023 10:10

Ailesiyle tatil yapan oyuncu Özge Özpirinçci, yanına gelen bir hayranının kendisinden küfür etmesini istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Hayranım 'Benim için bir kere s..tr git… der misiniz?' dedi. Önce kahkaha attım sonra bana kendimi çok iyi hissettirdi" dedi. Oyuncu, hayranının küfür isteğini geri çevirmediğini de söyledi.

Salih Bademci ile başrolü paylaştığı İlk ve Son dizisiyle adından söz ettiren Özge Özpirinçci, ailesiyle çıktığı tatilde ilginç anlar yaşadı. Diziyi izleyen bir kadın, karşılaştığı oyuncudan kendisine İlk ve Son'daki gibi küfür etmesini istedi. Hayranının isteğiyle neye uğradığını şaşıran oyuncu, isteği geri çevirmeyerek küfretti.

"MESLEK HAYATIMIN EN GÜZEL İLTİFATLARINDAN BİRİNİ ALDIM"

Eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan'la yeni sezon öncesi Bodrum'da tatil yapan oyuncu, Twitter hesabından karşılaştığı bir hayranıyla yaşadığı olayı anlattı. Yanına gelen hayranının İlk ve Son dizisindeki gibi kendisinden küfrü etmesini istediğini söyleyen oyuncu, "Az önce mesleki hayatımdaki en güzel iltifatlardan birini aldım. Bulunduğum mekanda yan yana eğlendiğim bir hanımefendi yanıma gelip fotoğraf çektirmek istedi. 'Tabii ki' dedim. 'İlk ve Son'u defalarca izlediğini ve çok sevdiğini söyledi. Teşekkür ettim. 'Benim için bir kere s.ktr gt… der misiniz?' dedi. Önce kahkaha attım ve sonra aklıma Succession filminde oynayan ve her röportajında bundan bahseden Brian Cox geldi. Twitter'ı olmayan ve hala aynı mekanda eğlendiğim Hande Hanım çok teşekkür ederim. Bana kendimi çok güzel hissettirdiniz… Deniz'e de selam olsun" dedi.

Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi

İSTEK ÜZERİNE KÜFRETTİ

Oyuncunun paylaşımına yorum yapan bir takipçisi de küfür edip etmediğini sordu. Takipçisine cevap veren Özpirinçci, hayranının isteği üzerine küfrettiğini söyledi.

Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
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Özge Özpirinçci, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yok böyle istek! Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok böyle istek! Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi - Son Dakika
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