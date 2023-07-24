Fiziğiyle gençlere taş çıkartır! 50 yaşındaki oyuncu Özlem Conker'den mayolu paylaşım - Son Dakika
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Fiziğiyle gençlere taş çıkartır! 50 yaşındaki oyuncu Özlem Conker'den mayolu paylaşım

24.07.2023 15:30

2002-2004 yılları arasında yayınlanan Kınalı Kar dizisindeki Nazar karakteriyle tanınan Özlem Conker, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı. Şimdilerde tatilde olan Conker, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Conker'in 50 yaşında olduğuna kimse inanmıyor.

2002-2004 yılları arasında yayınlanan ve her bölümü izlenmde rekoru kıran Kınalı Kar dizisindeki her bir karakter hafızalarda yerini almıştı. Sevilen dizide başrolde yer alan ve Nazar karakterine başarıyla hayat veren Özlem Conker ise yıllara meydan okuyor.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Kınalı Kar dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Özlem Conker son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almıştı. Şu sıralar tatilde olan Conker sosyal medya hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı.

KİM DER 50 YAŞINDA

Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Özlem Conker, görünüşüyle mest ediyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu mayolu pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Birçok kişi Conker'e övgü yağdırdı. Kimse Conker'in 50 yaşında olduğuna inanmıyor.

İşte güzel oyuncunun son paylaşımları;

YORUMLAR (5)
  • Paravan Hesap: Ülke yangın yerine dönmüş, bazılarını derdi de mayoymuş. Cevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: ne demişler ? bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ... Cevap Yaz 37 1 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: 50 yasındamı vaybea 30 sandım ben ya gercekten Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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Özlem Conker, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fiziğiyle gençlere taş çıkartır! 50 yaşındaki oyuncu Özlem Conker'den mayolu paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fiziğiyle gençlere taş çıkartır! 50 yaşındaki oyuncu Özlem Conker'den mayolu paylaşım - Son Dakika
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