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Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak - Son Dakika

Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak

23.09.2021 16:21

Evli ve 4 çocuklu Pakistan uyruklu bir adama kaçan 18 yaşındaki Melek Şahinoğlu'nun Fulya ile Umudun Olsun programında anlattıkları sunucu ve izleyicileri küplere bindirdi. Pakintan'da 4 eşin normal olduğunu söyleyen Şahinoğlu, "Ben Mustafa'yı karısıyla paylaşırım. Haftada 3 gün eşiyle 4 gün benimle olacak" ifadelerini kullandı.

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında ilginç bir olay işlenmeye başladın. 18 yaşındaki kızları Melek Şahinoğlu'nun kaybolduğunu söyleyen aile, canlı yayına çıkarak yardım istedi. Kısa sürede bulunan genç kız, canlı yayına gelerek ailesiyle yüzleşti.

EVLİ VE 4 ÇOCUKLU ADAMA KAÇTI

18 yaşındaki Melek Şahinoğlu, İstanbul'da bir döviz bürosu sahibi Pakistan uyruklu Mustafa isimli kişinin yanında işe başladı. Döviz bürosu sahibi ile yasak ilişki yaşamaya başlayan Melek, 17 Eylül'de evi terk etti. Annesi Fatma Şahinoğlu ile babası Ali Şahinoğlu, kızlarının kaçırıldığını düşünüp canlı yayında yardım istedi.

"4 HANIM NORMAL, BEN EŞİYLE KONUŞTUM RIZASI VAR"

Dört çocuk babası evli Mustafa Bey'e kaçtığı öğrenilen Melek Şahinoğlu ise canlı yayına çıkarak yaşadığı durumu savundu. Yaşadığı durumdan memnun olduğunu söyleyen Şahinoğlu, "İyiyim, zorla kimsenin yanında değilim. Sadece ailemin rızasını almak için geldim. Onlar istemiyorsa da tamam. Ben Mustafa'dan vazgeçmeyeceğim. Ailem istemiyorsa elimden bir şey gelmiyor. Ben Mustafa'yı bu şekilde kabul ediyorum. Onun hanımı da bu şekilde kabul ediyor. Pakistan böyle bir ülke. Onun hanımı da evlenirken bu şekilde evlendi. Orada 4 tane hanım normal. Ben Mustafa'nın beni ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyorum. Benim üzerime birini getirmez. Ben hanımıyla kendim görüştüm ve rızasını aldım" dedi.

Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
Melek Şahinoğlu

FULYA ÖZTÜRK ÇİLEDEN ÇIKTI

Melek Şahinoğlu'nun anlattıklarından sonra çileden çıkan Fulya Öztürk, "Bu dünyanın hiç bir yerinde normal bir şey değil. Bunu normalleştiremezsin. 3 ayda ne aşkı olabilir? Aklını başına devşir. Yok Pakistan'da 4 eş varmış. O zaman üzerine 4'üncüyü de 5'inciyi de getirir. Senin yaptığın ve söylediğin her şeyi kınıyorum. Senin yerinde olmayı istemem. Aşk biter baki kalan ailedir" ifadelerini kullandı.

"3 GÜN EŞİYLE 4 GÜN BENİMLE OLACAK"

Şahinoğlu, Öztürk'ün "Adam 3 gün ona gidip 4 gün seninle mi olacak? Bunu kabul ediyor musun?" sorusuna da "Evet kabul ediyorum" cevabını verince stüdyoda ortalık iyice gerildi.

Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak

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Son Dakika Magazin Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak - Son Dakika
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