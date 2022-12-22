Didem Soydan'dan "Külodunu da çıkar tam olsun" diyen takipçisine yanıt: Bakarız tatlım, sen takipte kal - Son Dakika
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Didem Soydan'dan "Külodunu da çıkar tam olsun" diyen takipçisine yanıt: Bakarız tatlım, sen takipte kal

22.12.2022 11:26

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından bir çekim esnasında eteğini kaldırarak poz verdiği anları paylaşması üzerine yorum yağmuruna tutuldu. Bir takipçisinin "Külodunu da çıkar tam olsun" yorumuna sessiz kalamayan Soydan, "Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını verdi.

Fiziği ve güzelliğiyle her daim adından söz ettiren başarılı model Didem Soydan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim bu sefer de paylaşımına yorum yapan bir takipçisine verdiği cevapla adından söz ettirdi.

"KÜLODUNU ÇIKAR DA TAM OLSUN"

Instagram'da 743 bin takipçisi bulunan Soydan, önceki gün elbisesinin eteğini kaldırarak poz verdiği anları paylaştı. Soydan'ın paylaşımına sessiz kalamayan bir takipçisi de "Bence bu saatten sonra külodu da çıkar tam olsun" yorumunu yaptı. Takipçisine sessiz kalamayan Soydan ise "Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal, başka dert vermesin" yanıtını verdi.

Didem Soydan'dan 'Külodunu da çıkar tam olsun' diyen takipçisine yanıt: Bakarız tatlım, takipte kal
Didem Soydan'dan 'Külodunu da çıkar tam olsun' diyen takipçisine yanıt: Bakarız tatlım, takipte kal
Didem Soydan'dan 'Külodunu da çıkar tam olsun' diyen takipçisine yanıt: Bakarız tatlım, takipte kal
Didem Soydan'dan 'Külodunu da çıkar tam olsun' diyen takipçisine yanıt: Bakarız tatlım, takipte kal
YORUMLAR
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Didem Soydan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Soydan'dan 'Külodunu da çıkar tam olsun' diyen takipçisine yanıt: Bakarız tatlım, sen takipte kal - Son Dakika


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