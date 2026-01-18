Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde lavanta halıdaki şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Anne olduktan sonra kameralardan uzak kalan Deniz, zarif tarzı ve yenilenen imajıyla gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

YENİ İMAJI BEĞENİ TOPLADI

Anne olduktan sonra setlere ara veren ve son olarak "Yargı" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz'in yüzündeki değişim ve cildinin parlaklığı gözlerden kaçmadı. Modern saç kesimi, doğal makyajı ve hafif dalgalı saçlarıyla kombini tamamlayan oyuncu, tercih ettiği elbiseyle de sosyal medyada beğeni topladı. Deniz'in yeni imajı kısa sürede magazin gündeminde geniş yer buldu.

"EVET, DÖNÜYORUM" SÖZLERİYLE HEYECANLANDIRDI

Pınar Deniz, Elle dergisine verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Yeniden sahalara dönüyor musunuz?" sorusuna net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Evet, dönüyorum" sözleriyle ekranlara geri döneceğinin sinyalini verdi ve hayranlarını heyecanlandırdı.