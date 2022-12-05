Altın Kelebek'e damga vuran anlar! Şevval Sam'ın ödül alan oğlunu izlerken gözleri doldu - Son Dakika
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Altın Kelebek'e damga vuran anlar! Şevval Sam'ın ödül alan oğlunu izlerken gözleri doldu

05.12.2022 08:10

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taro Emir Tekin, dün akşam düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görüldü. Şevval Sam'ın ödül alan oğlunu izlerken gözlerinin dolması ise sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi düzenlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği törene anne Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin'in görüntüleri damga vurdu.

OĞLU ÖDÜL ALIRKEN GÖZLERİ DOLDU

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Alina Boz ile Bir Peri Masalı dizisinin başrolünü oynayan Taro Emir Tekin, gecede 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görüldü. Şıklığıyla göz kamaştıran Şevval Sam ise ödülünü almak için sahneye çıkan oğlunu izlerken o anları da kayda almayı ihmal etmedi. Sam, oğlunun konuşmasında kendisine teşekkür ettiği anlarda gözleri doldu.

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Son Dakika Magazin Altın Kelebek'e damga vuran anlar! Şevval Sam'ın ödül alan oğlunu izlerken gözleri doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Kelebek'e damga vuran anlar! Şevval Sam'ın ödül alan oğlunu izlerken gözleri doldu - Son Dakika
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