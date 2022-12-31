Hafsanur Sancaktutan, partneri Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Hafsanur Sancaktutan, partneri Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

31.12.2022 16:32
Hafsanur Sancaktutan, partneri Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu aşk yaşadığı iddia edilen Hafsanur Sancaktutan, sessizliğini bozdu. Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı dönemde Yazıcıoğlu'yla yakınlaştığı iddiasını yalanlayan Sancaktutan, "Haberler gerçeği yansıtmıyor, Mert benim sette ve set dışında görüşmekten mutlu olduğum biri" dedi.

2018'den beri birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Yazıcıoğlu'nun ayrılık sonrası Darmaduman dizisinin rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Sancaktutan, hakkındaki iddianın ardından sessizliğini bozdu.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Instagram hesabından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan oyuncu "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" dedi.

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Hafsanur Sancaktutan, Mert Yazıcıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hafsanur Sancaktutan, partneri Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika


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