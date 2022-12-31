Hafsanur Sancaktutan, partneri Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

2018'den beri birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Yazıcıoğlu'nun ayrılık sonrası Darmaduman dizisinin rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Sancaktutan, hakkındaki iddianın ardından sessizliğini bozdu.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Instagram hesabından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan oyuncu "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" dedi.