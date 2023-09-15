Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor - Son Dakika

Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor

Son Güncelleme: 15.09.2023 11:33

Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın başrolünü paylaştığı FOX TV'nin yazlık dizisi Ruhun Duymaz, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Başrollerinde Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve ülkü Duru'nun yer aldığı FOX TV'nin yazlık dizisi Ruhun Duymaz için final kararı alındı.

9. BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cumartesi günü 8. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi, 9. bölümle de ekran macerasını noktalayacak. Kanal ve yapım şirketinden final kararıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İstenilen başarıyı yakalayamayan Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor

RUHUN DUYMAZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral (Tuğrul Tülek)'in peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur. Civan'ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder. Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur'un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Birbirine zıt karakterler olan Onur ve Ece, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.

İstenilen başarıyı yakalayamayan Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor
İstenilen başarıyı yakalayamayan Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor
İstenilen başarıyı yakalayamayan Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor
İstenilen başarıyı yakalayamayan Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor
İstenilen başarıyı yakalayamayan Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor
İstenilen başarıyı yakalayamayan Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor

Şükrü Özyıldız, Burcu Özberk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ruhun Duymaz dizisi final yapıyor - Son Dakika
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