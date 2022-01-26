Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz dizisi neden yayınlanmadı? Sadakatsiz hangi gün?

Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve konusuyla seyircinin dikkatini çekmiştir. Başarılı dizi Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili sonrası yeni bölüm ile geçen hafta yayınlanan Sadakatsiz dizisi, bu hafta ise covid paniği yaşanıyor. Başrol oyuncularının testi pozitif çıktığı bilgisi geldi. Seyircinin merakla beklediği Sadakatsiz dizisi bugün yayınlanacak mı? Soruları gündeme geliyor. Sadakatsiz dizisi 26 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak mı sorusunun yanıtını seyirci araştırıyor. Sadakatsiz dizisi bu akşam var mı yoksa yayınlanmayacak mı izleyici tarafından merak ediliyor. Sadakatsiz dizisi bugün var mı? Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölüm var mı? Sadakatsiz dizisi hangi kanalda? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kim? Sadakatsiz dizisi yayından kalktı mı? Sadakatsiz hangi gün? Detaylar haberimizdedir…

SADAKATSİZ DİZİSİ YAYINDAN KALKTI MI?

Seyirci tarafından sevilen dizi Sadakatsiz her hafta yeni bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Yılbaşı tatilinin ardından geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanan Sadakatsiz dizisi, bu hafta yeni bölümü yayınlanacak mı sorusu gündeme geldi. Sadakatsiz dizi setinde coronavirus paniği yaşanıyor. Başrol oyuncularının Cansu Dere ve Berkay Ateş'in testi pozitif çıktığı bilgisi geldi. Sadakatsiz dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümü yayınlanacak mı sorusu gündeme geldi. Sadakatsiz dizisi yayından kalktı mı? Sorusuna yanıt arayan izleyici, Kanal D tarafından yazılı bir açıklama geldi. 26 Ocak Çarşamba günü yeni bölüm olmayacağına dair bir açıklama geldi.

SADAKATSİZ DİZİSİ NEDEN YAYINLANMADI?

Yılbaşı tatili sonrası yeni bölüm ile geçen hafta yayınlanan Sadakatsiz dizisi, bu hafta ise covid paniği yaşanıyor. Başrol oyuncularının testi pozitif çıktığı bilgisi geldi. Seyircinin merakla beklediği Sadakatsiz dizisi neden yayınlanmadı? Soruları gündeme geliyor. Başrol oyuncularının Cansu Dere ve Berkay Ateş'in testi pozitif çıktığı bilgisi geldi. Sadakatsiz dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümü yayınlanacak mı sorusu gündeme geldi. Sadakatsiz dizisi yayından kalktı mı? Sorusuna yanıt arayan izleyici, Kanal D tarafından yazılı bir açıklama geldi. 26 Ocak Çarşamba günü yeni bölüm olmayacağına dair bir açıklama geldi. Sadakatsiz dizisi neden yayınlanmadı sorusuna yanıt arayan izleyici, Medyapım ve Kanal D tarafından yazılı bir açıklama geldi.

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ GÜN

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz her hafta yeni bölümü ile sevenleri ile buluşuyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile gündemden düşmeyen Sadakatsiz dizisi, 7 Ekim 2020 tarihinden beri her hafta Çarşamba günleri yayınlanmaktadır. Sadakatsiz dizi başrol oyuncuları Cansu Dere ve Berkay Ateş'in covid testi pozitif çıktığı için 26 Ocak Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanmayacaktır.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere - Asya

Caner Cindoruk - Volkan

Melis Sezen - Derin

Burak Sergen - Haluk

Özge Özder - Derya

Eren Vurdem - Mert

Yeliz Kuvancı - Bahar

Emir Tarık Tekin - Selçuk

Alp Akar - Ali

Berkay Ateş - Aras

Aslı Orcan - Leyla

Nazlı Bulum - Nil

Burak Sergen - Haluk

Gözde Seda Altuner - Gönül