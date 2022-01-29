Üye Girişi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun

29.01.2022 08:00

Balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi. Çocuklarının babasına son vazifesini yaptıklarını söyleyen Kocadereli, kendisini yalnız bırakmayanlara da teşekkür etti.

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun

DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ESKİ EŞİ DE CENAZEYE KATILDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıl evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun

"EVLATLARIMIN BABASI NURLAR İÇİNDE UYUSUN"

İki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını söyleyen Benan Kocadereli, "Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun

ECE ERKEN: KATİL KADİR YASAK

Eşinin öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, cenaze sonrası sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak eşinin katillerinin bulunmasını istedi. Olay gecesi ambulansın geç geldiğini söyleyen ünlü sunucu, tetiği çektiği söylenen Kadir Yasak'a katil diye seslenerek, "Katil Kadir Yasak! Kim yataklık ediyorsa o da o kadar suçlu" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun
YORUMLAR
500

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Saldırı, Rize, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun - Son Dakika Magazin


Son Dakika: Aylardır konuşuluyordu! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Aylardır konuşuluyordu! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
08:01 Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek
08:00 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun
00:35 Doğal gaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı 9'a yükseldi
00:38 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 33 il tehlike altında
00:30 Yeşilçam'da "anne" rollerine hayat veren Diler Saraç hayatını kaybetti
23:55 Not bırakarak intihar eden arkadaşa son bakış! Görenlerin yürekleri paramparça oldu
23:44 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı
23:25 Burak Elmas'tan transfer müjdeleri! Galatasaray iki isimle anlaştı
22:37 Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz?
22:15 Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 08:08:32. #1.11#
SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement