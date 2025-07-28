Safiye Soyman'dan Oğluna Anlamlı Vefa - Son Dakika
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Safiye Soyman'dan Oğluna Anlamlı Vefa

Safiye Soyman\'dan Oğluna Anlamlı Vefa
28.07.2025 10:39
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Safiye Soyman, oğlu Harun'un anısına Ağlasun'da çeşme yaptırdı. Açılışta duygusal anlar yaşandı.

SANATÇI Safiye Soyman, geçen yıl yaşamını yitiren oğlu Harun Soyman adına Burdur'un Ağlasun ilçesine çeşme yaptırdı. Safiye Soyman, "Bugün onun aramızdan ayrılışının 1'inci yıl dönümü. Oğlumun adı burada yaşasın. Herkes buradan su içerken dualar etsin" dedi.

Safiye Soyman, yaklaşık 6 yıl önce oğlu Harun Soyman'ın sağlık sorunları nedeniyle Ağlasun'a yerleşti. Safiye Soyman'ın burada birlikte zaman geçirdiği oğlu geçen yıl 27 Temmuz'da hayatını kaybetti. Sanatçı Soyman, oğlunun vefatının 1'inci yıl dönümünde adını yaşatmak amacıyla ilçeye bağlı Uzunkum mevkisine 3'lü çeşme yaptırdı. Çeşmenin açılışına sanatçı Safiye Soyman'ın yanı sıra Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Ali Ulusoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Safiye Soyman, "Canım oğlum Harun'un sağlık sorunları nedeniyle 6 yıl önce Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'e yerleştik. Burasının havası ve suyu oğluma çok iyi geldi. Sağlık açısından çok faydasını gördük. Ama oğlumu geçen yıl kaybettik. Harun'um adına Ağlasun'da bir çeşme yaptırmaya karar verdim. Kaymakam Sayın Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanımız Ali Ulusoy'un da katkılarıyla Ağlasun- Burdur kara yolu üzerinde bulunan Uzunkum mevkiinde içme suyu çeşmesini yaptırdım. Oğlumun adı burada yaşasın. Herkes buradan su içerken dualar etsin inşallah. Herkese faydası olsun. Herkes faydalansın. Harun'um geçen yıl bu zamanlar vefat etti. Bugün onun aramızdan ayrılışının 1'inci yıl dönümü. Yarın da Muğla Bodrum da toprağa verilişinin yıl dönümü olacak. Oğlum Ağlasun'da vefat etti. Buranın benim hayatımda ayrı bir yeri var. Ömrüm boyunca hep Ağlasun ile beraber yaşayacağım. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından çeşmenin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Ali Ulusoy sanatçı Safiye Soyman'a plaket hediye etti. Açılış sırasında gözyaşlarını tutamayan Safiye Soyman daha sonra çeşmeden oğlu için su içti.

Kaynak: DHA

Safiye Soyman, Ağlasun, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safiye Soyman'dan Oğluna Anlamlı Vefa - Son Dakika

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