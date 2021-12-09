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Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi

09.12.2021 10:23

Sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programında hastalara ilgi göstermeyen sağlıkçıları eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından gelen eleştirileri yanıtladı. Söylediklerinin çarpıtıldığını ifade eden Ural, "Bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde eylemde olduğu gerekçesiyle hastaya bakmadığı ileri sürülen doktor hakkında konuşurken bazı sağlıkçıları eleştirdi. Sözlerinden dolayı tepki çeken Ural, kısa sürede Twitter'da trend listesine yükseldi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

"Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğba Algül'ün çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise bu sözlere karşılık olarak "Yaparım" yanıtını verdi.

Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki çeken Hakan Ural, özür diledi

"SÖYLEDİKLERİM CIMBIZLA ÇEKİLİP ÇARPTILIYOR"

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Ural, kendini şu sözlerle savundu: "Bu saldırılar bitmeyecek gayet iyi biliyorum! Her söylemimden cımbızla çekip çarpıtıp en iyi yaptıkları şey olan kışkırtma ve sosyal medya üzerinden algı yaratma olanlar yine iş başında! Ben bu dünyada şu yaşımda 40 yıldır yanlışım doğrumla göz önünde bilinen biri olarak asla hiç bir kurum veya kişiye bilerek isteyerek sürç-ü lisan etmem tanıyan herkes bilir tanımayan sorar öğrenir!"

"SAĞLIKÇIMIZI KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

"Sağlıkçılarımızla ilgili söylem ve görüşlerim bu kadar ortadayken ve biliniyorken bu konuda bile sosyal medyada algı yaratmaya çalışıyorsunuz! Yazıklar olsun... Bugün acil hastası olan birine kendi tasarrufundan grev yapıyorum diye bakmayan 1 sağlıkçıyı empati yaparak eleştirdim evet her kurumda yanlış yani 1 kişiyi kişisel eleştirmemi! O kişi senin evladın veya anan baban olabilir ve müdahale edilmezse ölebilir dedim... Görüşüm bu ama teşbihlerimden dolayı bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim tabi ki."

"NEFRETİNİZ BÜYÜK VE ACIMASIZ"

"Beni linç etmeye ettirmeye çalışanlar gibi egom, kibirim yok ben halkımı milletimi kemiksiz seven biriyim... Siz şeytani planlarınıza devam edin . Beni her an her saniye hedef göstermeye insanları gaza getirip kışkırtmaya ayırdığınız zaman ve çabayı başka bir işe ayırsanız alim olurdunuz ! Nefretiniz o kadar büyük ve acımasız ki hasta yatağımda bile tedavi görürken beni mezara soktunuz."

Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki çeken Hakan Ural, özür diledi

"ÖLMÜŞ ANNEME SALDIRDILAR"

Bugün yayınlanan programda da konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Ural, "Dün, bir sağlıkçımızın acil serviste takındığı tutumu eleştirdim, sağlıkçıları değil. Sevgili sağlıkçılarımıza sesleniyorum. 53 yaşındayım beni 16 yaşımdan beri tanıyorsunuz. Sizi değil, toplumun herhangi bir kesimini ayırt etmeksizin; dili, dini, ırkı ne olsun benden insanımı kırma veya aşağılama bekler misiniz? Niyetim bu olmasına rağmen birinizi bile kırıp incittiysem Allah rızası için özür dilerim.

Dün Meclis'te bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bir milletvekilinin evinde terörist yakalanmış. İçişleri Bakanı buna rağmen Meclis'te saldırıya uğruyor ama Türkiye'nin birinci gündemi Hakan Ural. 45 bin tweet. Cahil dediler. Mezarda ölmüş anneme saldırdılar. Beni vatan haini yaptılar" dedi.

Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki çeken Hakan Ural, özür diledi

Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi

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Son Dakika Magazin Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi - Son Dakika Magazin


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