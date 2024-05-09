Şah Dragon, Osman Yağmurdereli Koşusu'nu kazandı - Son Dakika
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Şah Dragon, Osman Yağmurdereli Koşusu'nu kazandı

Şah Dragon, Osman Yağmurdereli Koşusu\'nu kazandı

4+ yaşlı safkan Arap atları arasında gerçekleştirilen Osman Yağmurdereli Koşusu'nda Şah Dragon, 2.19.85'lik rekor dereceyle birinci oldu. Melek Özgül'ün antrenörlüğünü yaptığı at, 8 koşuluk galibiyet hasretini sonlandırdı.

09.05.2024 05:09
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4+ yaşlı safkan Arap atlarına mahsus olarak gerçekleştirilen mücadele 2100 metre mesafe üzerinden çim pistte yapıldı.

2024 yılı Osman Yağmurdereli Koşusu'nda jokeyi Mustafa Çiçek ile start alan, H. Tarık Dikencik'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu Şah Dragon (Şah Şehriyar - Lapis/ Tunçstar) 2.19.85'lik rekor dereceyle galibiyete uzandı.

Melek Özgül'ün antrenörlüğünü üstlendiği 6 yaşındaki al erkek safkan ortaya koyduğu bu performansla 8 koşuluk galibiyet hasretini sonlandırırken, toplamda 11. birinciliğini kaydetmiş oldu.

Merhum Osman Yağmurdereli'nin anıldığı geleneksel koşuda Aktaşkaya ikincilik elde ederken, Bahadır üçüncü, Büyükdünya dördüncü, Köçek de beşinci sırada yarışı noktaladı. Koşuda farklar ise Baş - 4,5 Boy - 2,5 Boy - 10 Boy şeklinde sonuçlandı.

Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına antrenör Melek Özgül'e ödülünü merhum Osman Yağmurdereli'nin eşi Esin Yağmurdereli verdi.

Törene TJK Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk, Denetim Kurulu Üyesi İlyas İlbey, Asli Üyesi Talip Öztürk, magazinkolik.com sahibi Nurcan Sabur-eşi Genel Yayın koordinatörü Esin Sabur, BonnieVie Dergisi sahibi Hakan Solaker, Denden Yatçılık'ın sahibi Tamer Köseoğlu, Besteci ve aranjör Mustafa Araboğlu, Cahide Müzikhol'ün sahibesi Türkan Şerbetçi işadamı Serkan Çılgın ve davetliler de katıldı.

Osman Yağmurdereli

1953 yılında Trabzon'da doğan Osman Yağmurdereli, Namık Kemal Lisesi Yenişehir Koleji'nden mezun oldu.

Ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Bir süre müzik öğretmenliği yaptı.

1988'de Yağmur Ajans'ı kurarak yapımcılığa başladı. Televizyon yapımcılığıyla birçok diziye imza atan Yağmurdereli, 5 yıl üst üste Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Yapımcı Ödülü"nün sahibi oldu.

2007 yılında 23. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Atlara ve at yarışlarına büyük bir ilgi duyan Yağmurdereli, sahibi olduğu safkanlarla ile bizzat ilgilendi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Şah Dragon, Osman Yağmurdereli Koşusu'nu kazandı - Son Dakika

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