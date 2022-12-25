Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı

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Bir süre Türkiye'yi terk edip Avustralya'da yaşayan oryantal Tanyeli, geçtiğimiz yıllarda ülkeye tekrar dönme kararı almıştı.

ESKİ GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞTU

Aldığı fazla kilolardan kurtulmak için bıçak altına yatan ünlü oryantal 99 kilodan 70'lere inmişti. Fit görünüşüyle eski görüntülerine yeniden kavuşan Tanyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

MANEVİYATA YÖNELMİŞTİ

Ünlü oryantal geçtiğimiz aylarda Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" açıklamasını yapmıştı.