Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı

25.12.2022 12:08

Oryantal Tanyeli, geçirdiği mide ameliyatından sonra 70 kiloya kadar düşmüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oryantal son halini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Bir süre Türkiye'yi terk edip Avustralya'da yaşayan oryantal Tanyeli, geçtiğimiz yıllarda ülkeye tekrar dönme kararı almıştı.

ESKİ GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞTU

Aldığı fazla kilolardan kurtulmak için bıçak altına yatan ünlü oryantal 99 kilodan 70'lere inmişti. Fit görünüşüyle eski görüntülerine yeniden kavuşan Tanyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Aldığı kilolarla gündeme gelen ünlü oryantel Tanyeli son halini paylaştı

MANEVİYATA YÖNELMİŞTİ

Ünlü oryantal geçtiğimiz aylarda Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" açıklamasını yapmıştı.

Aldığı kilolarla gündeme gelen ünlü oryantel Tanyeli son halini paylaştı
Aldığı kilolarla gündeme gelen ünlü oryantel Tanyeli son halini paylaştı
Aldığı kilolarla gündeme gelen ünlü oryantel Tanyeli son halini paylaştı
Aldığı kilolarla gündeme gelen ünlü oryantel Tanyeli son halini paylaştı
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Tanyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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