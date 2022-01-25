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Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, tüm kadınlara KADES uygulamasını indirme çağrısı yaptı - Son Dakika

Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, tüm kadınlara KADES uygulamasını indirme çağrısı yaptı

25.01.2022 09:24

Geçtiğimiz günlerde aracıyla Etiler'de evinin bulunduğu siteye girerken saplantılı hayranının saldırısına maruz kalan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaşadıklarını tek tek anlattı. Bu süreçte kendisini çok çaresiz hissettiğini söyleyen oyuncu, kadın takipçilerine KADES uygulamasını indirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken iddiaya göre aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti. Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öne sürüldü.

"ÇEVREME ZARAR VERME EĞİLİMİ OLAN BİRİ"

Serenay Sarıkaya, yaşanan üzücü olayın ardından harekete geçti. Sarıkaya, sosyal medya hesabından, kendisine yardımcı olan komiserlere teşekkür ederek, her kadının KADES uygulamasını kullanması gerektiğini ifade etti. Oyuncu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı."

"SEVDİĞİM İNSANLARI KORUYAMAMAK KAHRETTİ"

"Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm. Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumluluk ile bu mesajı paylaşmak istedim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Aile İçi ve Kadına Şiddet Mücadele Birimlerinden Komiser Nurdan Hanım, Komiser Betül Hanım, Komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine bu süreci müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı."

KADES UYGULAMASINI HATIRLATTI

"Nurdan Hanım bir de 'KADES' uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin… Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir. Sevgiyle kalın…"

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Tacize uğrayan Serenay Sarıkaya olayın iç yüzünü anlattı
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Serenay Sarıkaya, Etiler, Medya, KADES, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, tüm kadınlara KADES uygulamasını indirme çağrısı yaptı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, tüm kadınlara KADES uygulamasını indirme çağrısı yaptı - Son Dakika
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