Sertab Erener'in konserinde polisten organizatöre telif baskını - Son Dakika
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Sertab Erener'in konserinde polisten organizatöre telif baskını

08.08.2022 01:47

Kenan Doğulu'nun ardından Sertab Erener'in de konserinde polis ekiplerinden organizatöre telif baskını geldi. MESAM ve MSG avukatı ile gözlemci, konser organizatörü ile birlikte tespit yaptı.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, Sarıyer'de bulunan alışveriş merkezinde düzenlenen konserde hayranları ile buluştu. Erener hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatırken alana bir anda sivil polisler, MESAM ve MSG avukatı ile gözlemci geldi.

KONSERE ARA VERMEDİ

Bu sırada Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) temsilcisi Avukat Neva Umay Balıkcıoğlu, sivil polisler eşliğinde konser alanına geldi. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Balıkcıoğlu ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörlerle tespit yaptı. Avukat ve gözlemci, çalışmaların ardından konser alanından ayrılırken, Sertab Erener konsere devam etti.

Sertab Erener'in konserinde polisten organizatöre telif baskını

KENAN DOĞULU'NUN KONSERİNDE DE BASKIN YAPILDI

Önceki akşam aynı mekanda sahneye çıkan Kenan Doğulu'nun konserinde de aynı durum yaşandı. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile organizatörlere baskın yaptı. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı. O esnada sahneden inen Kenan Doğulu işlemlerin ardından konserine kaldığı yerden devam etti.

Sertab Erener'in konserinde polisten organizatöre telif baskını
Sertab Erener'in konserinde polisten organizatöre telif baskını
Sertab Erener'in konserinde polisten organizatöre telif baskını
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Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı
Kaynak: DHA

Sertab Erener, Sarıyer, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sertab Erener'in konserinde polisten organizatöre telif baskını - Son Dakika

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