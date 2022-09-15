Demet Akalın kırtasiyelerde satılan kitapların fiyatlarına isyan etti: Almanya'yı örnek alın - Son Dakika
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Demet Akalın kırtasiyelerde satılan kitapların fiyatlarına isyan etti: Almanya'yı örnek alın

15.09.2022 14:08

Şarkıcı Demet Akalın, okulların açılmasının ardından artan kitap fiyatlarına tepki göstererek Milli Eğitim Bakanlığı'na serzenişte bulundu. Almanya'nın örnek alınmasını isteyen şarkıcı, "Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin. Yazıktır, günahtır" sözlerini kullandı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başladı. Vatandaşın kırtasiye ürünlerindeki fahiş fiyatlara isyan etmesine bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Bir çocuk annesi Akalın, kitap fiyatlarının artışına tepki göstererek Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi.

"ALMANYA'YI ÖRNEK ALIN"

Sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek "Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin! İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor. Lütfen" dedi.

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Son Dakika Magazin Demet Akalın kırtasiyelerde satılan kitapların fiyatlarına isyan etti: Almanya'yı örnek alın - Son Dakika


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