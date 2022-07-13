Şarkıcı Günsu İnce'ye hırsızlık şoku! Sahne repertuvarının da olduğu çantası çalındı

Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi.

"EN ÇOK ONA ÜZÜLDÜM"

İnce, paylaşımında "Burası Karaköy, göz göre göre değerli bir çantam çalındı ve içinde tüm sahne repertuvarım olan USB belleklerim vardı, en çok ona üzüldüm. Lütfen bu hırsız kadınlar bulunsun elden ele yayalım arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Videoda iki kadının bir süre konuşup daha sonra İnce'nin sandalyesinde asılı bulunan çantayı yürürken alıp, kameradan uzaklaştıkları görünüyor.