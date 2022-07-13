Şarkıcı Günsu İnce'ye hırsızlık şoku! Sahne repertuvarının da olduğu çantası çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Günsu İnce'ye hırsızlık şoku! Sahne repertuvarının da olduğu çantası çalındı

13.07.2022 14:13

İstanbul'da ünlü şarkıcı Günsu İnce'nin çantası çalındı. Çantanın içinde sahne repertuvarı olması sebebiyle çok üzüldüğünü belirten İnce, görüntülerdeki kadının bulunmasını istedi.

Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi.

"EN ÇOK ONA ÜZÜLDÜM"

İnce, paylaşımında "Burası Karaköy, göz göre göre değerli bir çantam çalındı ve içinde tüm sahne repertuvarım olan USB belleklerim vardı, en çok ona üzüldüm. Lütfen bu hırsız kadınlar bulunsun elden ele yayalım arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Videoda iki kadının bir süre konuşup daha sonra İnce'nin sandalyesinde asılı bulunan çantayı yürürken alıp, kameradan uzaklaştıkları görünüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: 34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu Son dakika gündem: 34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu
Kaynak: İHA

Karaköy, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Günsu İnce'ye hırsızlık şoku! Sahne repertuvarının da olduğu çantası çalındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 İzmir'de komşular arasında çıkan havlayan köpek kavgasında 3 kişi katledilmişti! Şarjörü veren belli oldu
14:14 Üniversite öğrencisi gözlerine inanamadı! Hepsi bilgisayar kasasının içinde...
14:02 Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni
14:00 Oğlunun skandal görüntüleri sonrası, anket sonuçları da Biden'ı yıktı
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
13:52 Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, plajda aşka geldi
13:17 KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 14:28:19. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Günsu İnce'ye hırsızlık şoku! Sahne repertuvarının da olduğu çantası çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement