Şarkıcı Mabel Matiz'in gerçek mesleğinin diş hekimi olması herkesi şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Mabel Matiz'in gerçek mesleğinin diş hekimi olması herkesi şaşırttı

17.05.2023 12:13

Şarkıları ve konser maratonuyla adından söz ettiren Mabel Matiz sahne adıyla tanınan Fatih Karaca'nın İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduğu ve asıl mesleğinin diş hekimliği olması hayranlarını şaşırttı.

2022 yılında çıkardığı Antidepresan'la müzik piyasasında fırtınalar estiren ve şarkısı birçok ünlü isim tarafından seslendirilen Mabel Matiz, hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Asıl adı Fatih Karaca olan Matiz'inmesleği de herkesi şaşırttı.

DİŞ HEKİMLİĞİ YAPMADI

Mabel Matiz'in İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduğu ancak diş hekimliği yapmak yerine sanat yöneldiğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zaman zaman Instagram hesabından üniversite yıllarına ait fotoğrafları paylaşan Matiz, değişimiyle de adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.

Kül Hece, Gök Nerede, çukur, Sarışın Değil, Yaşım Çocuk, Boyalı da Saçların, Hanfendi, Bir Hadise Var, Karakol ve Antiepresan gibi birçok şarkısı dillere pelesenk olan Mabel Matiz'in yoğun bir konser takvimi bulunuyor.

YORUMLAR
500

İstanbul Üniversitesi, Mabel Matiz, Fatih, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Mabel Matiz'in gerçek mesleğinin diş hekimi olması herkesi şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Berna Laçin, Hakan Ural'dan şikayetçi olacak: Deprem bölgesine bağış ve yardım dışında hiçbir yorumum olmamıştır
13:43 Milli yıldızımız Enes Ünal'a Benfica talip oldu!
13:37 Getafe'nin 20 milyon euro değer biçtiği Enes Ünal için Benfica düğmeye bastı
13:28 Berna Laçin, seçim sonrası depremzedeleri hedef aldığını iddia eden Hakan Ural'dan şikayetçi olacak
13:13 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otelde kalan depremzedeleri çıkartmasına Bakan Kurum'dan tepki: CHP'nin yönetim anlayışı tam da budur
13:08 AK Parti'den 7 puanlık oy kaybına ilişkin ilk yorum: Nasıl telafi edeceğimizi konuşacağız
13:06 Sevgilisinin üzerine kimyasal madde döken sanıktan akıllara durgunluk veren savunma: Ambulansı da çağıran benim
13:04 Öztürk Yılmaz'ın liderliğindeki Yenilik Partisi'nden seçime damga vuran oy oranı!
12:43 7 puanlık oy kaybına AK Parti'den ilk yorum: Nasıl telafi edeceğimizi konuşacağız
12:25 Midibüsün ezdiği motosiklette bulunan 2 genç, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2023 14:08:24. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Mabel Matiz'in gerçek mesleğinin diş hekimi olması herkesi şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement