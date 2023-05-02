Şarkıcı Melek Mosso: Hiç çocuk olmadım, 10 yaşında anne oldum - Son Dakika
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Şarkıcı Melek Mosso: Hiç çocuk olmadım, 10 yaşında anne oldum

02.05.2023 15:41

Son dönemin başarılı kadın vokallerinden Melek Mosso, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. "Hiç çocuk olmadım, keşke o kadar çabuk büyümeseydim" diyen ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı çaresizlikleri anlattı.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Melek Mosso, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları Ceyda Düvenci'nin programında masaya döktü. Ünlü şarkıcının acı itirafları duyanların yüreğini sızlattı. Küçük yaşta kardeşinin bakımını üstlenen Melek Mosso, en kötü anısının bakıcısıyla olduğunu dile getirdi. Mosso şu itiraflarda bulundu;

"İNSANCA BİR DAVRANIŞ DEĞİL BU"

"Kardeşimi ben büyüttüm. Annemle babam çalışıyordu. Hiçbir zaman çocuk olmadım ben. Keşke o kadar çabuk büyümeseydim. Ben yedi yaşında büyüdüm. Denizli'ye taşındığımızda beş yaşındaydım, bakıcı bakıcı geziyorduk annemle babam çalıştığı için. Bir gün bakıcının kızı, kardeşimin gözüne yanan bir çubuk soktu. Kadın zaten bizi dövüyordu ve odaya kilitliyordu. Şu an o yıllarımla barıştım ama aklıma gelen ilk şey kardeşime zarar verilmiş olması, birinin beni dövmesi, kardeşimi dövmesi ve odaya kilitliyor. Ne bir su var, ne tuvalet var ve seni bırakıp gezmeye gidiyor. İnsanca bir davranış değil, korkunç. Hatırladığım en kötü anım bu.

Zorlu bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Melek Mosso: 10 yaşında kadın oldum, anne oldum

"ANNEME DAYAKLARI VE AÇLIĞI ANLATTIM"

Annesinin çözümsüz kaldığını belirten Melek Mosso, "Anneme 'Ben Süleyman'a bakarım, bizi çok dövüyor, aç bırakıyor' dedim. Annem çok ağladı, çok üzüldü."Ne yapacağını bilemedi, imkansızlıklar var. Annemin iki çocuğu var, işe gitmek zorunda. Annem de 'Tamam' dedi, beni en çok büyüten şeylerden biri işte. Kadın çözümsüzlüğün içinde, akrabalara koşuyor, akrabalar bize bakmıyor, komşu 'Ben bakamam' diyor. Ben evde kardeşime bakmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Zorlu bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Melek Mosso: 10 yaşında kadın oldum, anne oldum

"10 YAŞINDA KADIN OLDUM, ANNE OLDUM"

Yedi yaşında kardeşine bakan kız, sonra evi temizlemeye başladı, sonra yemek yapmaya başladı; kardeşi hasta olduğunda bakıyor, dışarıda olduğunda arayıp buluyor. Hatırladığım şeyler çok ama bazılarını hatırlamak istemediğim için hafızamdan silmişim. 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim! 10 yaşında kadın oldum, anne oldum. Çocukluğumun travmalarını sonradan tamir etmeye çalıştım, hala çalışıyorum, kırık dökük; yaraları var. Herkesin olduğu kadar ama benimki daha zordu.

Zorlu bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Melek Mosso: 10 yaşında kadın oldum, anne oldum
Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Fakir birisini gelip te sanatçı yapmaslar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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