Seda Bakan\'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

Yalova'dan Yunanistan'a doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay'dan haber alınamıyor. Kendisinin sahibi olduğu "Graywolf" adlı tekne, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık şekilde bulundu. 43 yaşındaki Yukay için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Lüks yat üretimi yapan Mazu Yachts'ın kurucusu olan Halit Yukay, 5 Ağustos öğle saatlerinde Yalova'dan tek başına denize açıldı. Yunanistan'a ulaşmayı hedefliyordu. Ancak belirlenen sürede varış gerçekleştiremeyince, endişelenen yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, "Graywolf" adlı tekneyi Balıkesir sınırlarında, Marmara Adası açıklarında ağır hasarlı ve su almış şekilde buldu. İncelemeler sonucunda teknede başka kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an için teknenin neden bu hale geldiği net değil. Parçalanmış ve ciddi şekilde hasar almış durumda. Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor," ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER DÜNYASINDAN DESTEK: LÜTFEN BİR MUCİZE OLSUN

Halit Yukay, iş dünyasının yanı sıra ünlüler camiasında da tanınan bir isimdi. Çok sayıda sanatçı ve oyuncu ile yakın dostluğu olduğu biliniyor. Yaşanan olayın ardından ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Halit Yukay'ın da yer aldığı eski bir grup fotoğrafını paylaşan Bakan, "Lütfen bir mucize olsun" notunu düştü. Oyuncunun bu mesajı, takipçileri ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.