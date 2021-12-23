Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı! Derin bacak dekolteli elbisesiyle şov yaptı

Başarılı oyuncu Seda Bakan, bir davete katıldı. Bakan, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Fit fiziği ile dikkat çeken Bakan, derin yırtmacıyla adeta şov yaptı. Beş kare yayınlayan oyuncu, "Beyaz çikolatalı mocha" diye yazdı. Bakan'a, birçok hayranı kalp ve ateş emojisi gönderdi.

ROL ARKADAŞLARIYLA BİRARAYA GELDİ

Bakan, 'Another Self' dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Büyüküstün, Serkan Altunorak'ın da olduğu poza, "Olmuyor, kurtulamıyoruz" diyerek, espri yaptı.