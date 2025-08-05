Selçuk Alagöz Hayatını Kaybetti

ŞARKICI, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz (81) Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz önceki gün fenalaşarak Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Alagöz, müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Selçuk Alagöz'ün cenazesinin yarın öğle vakti Turgutreis Merkez Cami'de kılınacak namazın ardından İstanbul'a nakledileceği ve burada defnedileceği belirtildi.