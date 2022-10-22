Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, anne Leman Çıra tepki gösterdi: Ünlü olmak için oğlumun peşinden koşuyorsunuz - Son Dakika
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Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, anne Leman Çıra tepki gösterdi: Ünlü olmak için oğlumun peşinden koşuyorsunuz

22.10.2022 08:48

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra adı birçok kadınla anılan ve attığı mesajlar ifşa edilen Gökhan Çıra, yeni bir mesajı daha ifşa oldu. Oğlunun ifşa edilmesine sinirlenen anne Leman Çıra ise "Ünlü olmak için oğlumun peşinden koşuyorsunuz. Benim bir gelinim var, Selin sizden daha kadın" dedi.

Eylül ayında Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde fenomen Nil Buse Yılmaz'a attığı "Yanıma gelsene" mesajı ifşa edilen Çıra, bir kez daha aynı olayla gündeme gelince annesinden yorum gecikmedi.

ÇIRA'NIN MESAJINI İFŞA ETTİ

Yeşim isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Gökhan Çıra'nın kendisine attığı "Ne yapıyorsun, nasılsın?" mesajını ifşa ederek "Bu kadarı da çok fazla. İyi de bırakmışsın bu adamı. Benim gibi küçük yazıyor" dedi.

Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, annesinden tepki gecikmedi:

LEMAN ÇIRA FENA PATLADI: BENİM GELİNİM VAR TERBİYESİZLER

Oğlunun özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesinden rahatsız olan anne Leman Çıra ise fena patladı. Oğlunun ifşasıyla ilgili bir paylaşıma yorum yapan Çıra, eski gelini Selin Ciğerci'yi överek şu yorumları yaptı: "Şerefsizler, ünlü olmak için koşuyorsunuz oğlumun peşinden sonra da konuşuyorsunuz. Benim bir gelinim var zaten terbiyesizler. Kendinize gülün, ekrandaki resmine bak. Bir kadın bu değil, erkek diye gördüğünüz Selin sizden daha kadın."

Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, annesinden tepki gecikmedi:
Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, annesinden tepki gecikmedi:
Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, annesinin Selin Ciğerci yorumu dikkat çekti: Benim bir gelinim var
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Son Dakika Magazin Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, anne Leman Çıra tepki gösterdi: Ünlü olmak için oğlumun peşinden koşuyorsunuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, anne Leman Çıra tepki gösterdi: Ünlü olmak için oğlumun peşinden koşuyorsunuz - Son Dakika
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