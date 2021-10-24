Serdar Ortaç konserinde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün en güzel şarkıları Karabüklü vatandaşlar için seslendirdi. Ancak konserden sonra kimsenin istemediği tatsız bir olay yaşandı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Serdar Ortaç, özel bir etkinlik için konser vermek üzere Karabük'e geldi. Sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı görebilmek için binlerce kişi etkinlik alanındaki yerini aldı. Ortaç, birbirinden güzel parçalarını hayranları ile birlikte okurken Karabüklülere unutulamayacak bir gece yaşattı.

KONSERDE ORTALIK KARIŞTI

Şarkıcı Ortaç'ın konserini tamamlamasının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu. Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda kavgayı ayırmak isteyenlerin de başarılı olamadığı görülüyor. Polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından olay sona erdi.