Serel Yereli, dekolte elbisesiyle uzanarak poz verdi! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Serel Yereli, dekolte elbisesiyle uzanarak poz verdi! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu

05.11.2022 15:19

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve daha sonra müzikle ilgilenmeye başlayan Serel Yereli, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.

Bodrum Masalı dizisinin ardından oyunculuğa ara vererek İngiltere'de yaşamaya başlayan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce, "Lezbiyen bir ilişki yaşamak isterdim" diyerek dikkat çeken Yereli, bu kez de iddialı elbisesiyle poz verdi. Yereli'nin bu tarzını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Elbisesiyle yatarken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yereli, "Ölü şairler topluluğunda" notunu ekledi. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken takipçilerinden övgü dolu yorumlar da gecikmedi.

Serel Yereli, göğüs dekolteli elbisesiyle sere serpe uzanarak poz verdi

SEREL YERELİ KİMDİR?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak doğdu. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçti. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer aldı.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında yaptığı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül aldı. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazandı. Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan Yereli, daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı. Serel Yereli, 2016 yılında "Bodrum Masalı" adlı dizide rol almıştı.

Serel Yereli, göğüs dekolteli elbisesiyle sere serpe uzanarak poz verdi
Serel Yereli, göğüs dekolteli elbisesiyle sere serpe uzanarak poz verdi
Serel Yereli, göğüs dekolteli elbisesiyle sere serpe uzanarak poz verdi
Serel Yereli, göğüs dekolteli elbisesiyle sere serpe uzanarak poz verdi
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Serel Yereli, dekolte elbisesiyle uzanarak poz verdi! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serel Yereli, dekolte elbisesiyle uzanarak poz verdi! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika
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