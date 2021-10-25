Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor

Sunucu Seren Serengil, TGRT'de katıldığı programda zinayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Serengil, kendisinin de mustarip olduğu durumdan yakınarak, "Zina yeniden suç olmalı" dedi. Ünlü sunucun bu açıklamalarının ardından yıllar önce bekaretiyle ilgili söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Ayrıca Serengil'in " Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce cinsel ilişkiye girmeye başlıyor. Bende bu gecikti bile" sözleri hatırlatıldı.

"BAKİRE DEĞİLİM, GEÇ BİLE KALDIM"

Ünlü sunucu yıllar önce kendisine yöneltilen "Bakire misin?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu, 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. Oysa annem de biliyor ki, Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce cinsel ilişkiye girmeye başlıyor. Bende bu gecikti bile. Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam."



