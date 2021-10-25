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Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor - Son Dakika

Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor

25.10.2021 18:15

Ünlü sunucu Seren Serengil'in bir televizyon programında "Zina yeniden suç olmalı" sözlerine karşın, yıllar önce evli olmadığı dönemde bekaretiyle ilgili yaptığı "Bakire değilim" sözlerine yer vermişti. Serengil ayrıca, "Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce cinsel ilişkiye girmeye başlıyor" demişti.

Sunucu Seren Serengil, TGRT'de katıldığı programda zinayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Serengil, kendisinin de mustarip olduğu durumdan yakınarak, "Zina yeniden suç olmalı" dedi. Ünlü sunucun bu açıklamalarının ardından yıllar önce bekaretiyle ilgili söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Ayrıca Serengil'in " Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce cinsel ilişkiye girmeye başlıyor. Bende bu gecikti bile" sözleri hatırlatıldı.

"BAKİRE DEĞİLİM, GEÇ BİLE KALDIM"

Ünlü sunucu yıllar önce kendisine yöneltilen "Bakire misin?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu, 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. Oysa annem de biliyor ki, Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce cinsel ilişkiye girmeye başlıyor. Bende bu gecikti bile. Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam."


Serengil'e zina tepkisi! 'Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor' sözleri yeniden gündemde
Serengil'e zina tepkisi! 'Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor' sözleri yeniden gündemde
Serengil'e zina tepkisi! 'Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor' sözleri yeniden gündemde
Serengil'e zina tepkisi! 'Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor' sözleri yeniden gündemde
Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor

Seren Serengil, Türkiye, Zina, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor - Son Dakika
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