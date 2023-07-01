Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer gibi isimlerle paylaştığı Aile dizisinin sezon finali yapılır yapılmaz soluğu Yunanistan'da alan Serenay Sarıkaya bugün 31 yaşına girdi. Güzel oyuncu yaş gününe özel pozlarını paylaştı.
1 Temmuz 1992 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, bikinili pozlarını paylaşıp "Newborn" (Yenidoğan) notunu düştü. Ünlü oyuncunun kusursuz fiziği takipçilerini hayran bıraktı.
Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği pozları 12 saat içerisinde 350 bine yakın beğeni ve 2 binden fazla yorum aldı.
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