Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı

01.07.2023 16:00

Başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer gibi isimlerle paylaştığı Aile dizisinin sezon finali yapılır yapılmaz soluğu Yunanistan'da alan Serenay Sarıkaya bugün 31 yaşına girdi. Güzel oyuncu yaş gününe özel pozlarını paylaştı. 1 Temmuz 1992 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, bikinili pozlarını paylaşıp 'Newborn' (Yenidoğan) notunu düştü. Ünlü oyuncunun kusursuz fiziği takipçilerini hayran bıraktı. Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği pozları 12 saat içerisinde 350 bine yakın beğeni ve 2 binden fazla yorum aldı.

Başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer gibi isimlerle paylaştığı Aile dizisinin sezon finali yapılır yapılmaz soluğu Yunanistan'da alan Serenay Sarıkaya bugün 31 yaşına girdi. Güzel oyuncu yaş gününe özel pozlarını paylaştı.

FİZİĞİ HAYRAN BIRAKTI

1 Temmuz 1992 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, bikinili pozlarını paylaşıp "Newborn" (Yenidoğan) notunu düştü. Ünlü oyuncunun kusursuz fiziği takipçilerini hayran bıraktı.

Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı

BEĞENİ YAĞDI

Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği pozları 12 saat içerisinde 350 bine yakın beğeni ve 2 binden fazla yorum aldı.

Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı
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Serenay Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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