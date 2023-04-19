Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik mi var? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi - Son Dakika
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Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik mi var? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi

19.04.2023 18:00

Tetikçinin Oğlu dizisinin başrol oyuncuları Timuçin Esen ile Şevket Çoruh'un arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Esen'in setteki tavırlarından rahatsız olduğu aktarılan Çoruh ise tartışma iddiasına son noktayı koydu. Haklarında çıkan tartışma haberine yorum yapan Çoruh "Neler olmuş bra hiç haber vermisen" diyerek iddiayı reddetti.

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrolünü paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisi, salı akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. FOX'un usta senarist Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizisinin setinde 2 aktör arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı ileri sürüldü.

ŞEVKET ÇORUH, TİMUÇİN ESEN'İN İSTEKLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevket Çoruh, Timuçin Esen'in senaryodaki diyaloglardan ve mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırmasından rahatsız olmaya başladı. Bu durumun zaman zaman Şevket Çoruh'un tepkisini çektiği kulislerden sızan dedikodular arasında… Dizinin Bodrum'da çekilmesine de Timuçin Esen'in karar verdiği gündeme gelmişti. Öte yandan Esen'in yönetmen Yağız Alp Akaydın'la da beraber çalışmak istemediği için sorun yaşadığı ileri sürüldü.

Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi

ŞEVKET ÇORUH'TAN YALANLAMA

İki başrol oyuncusu hakkında çıkan tartışma haberi kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayınca Şevket Çoruh'tan yorum gecikmedi. Dizideki şivesiyle Altuntaş'ın paylaşımına yorum yapan Çoruh, "Hıhıhı neler olmuş bra hiç haber vermisen" dedi.

Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi
Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi
Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi
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Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi

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Son Dakika Magazin Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik mi var? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik mi var? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi - Son Dakika
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