Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik mi var? Başrol oyuncusundan yalanlama geldi

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrolünü paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisi, salı akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. FOX'un usta senarist Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizisinin setinde 2 aktör arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı ileri sürüldü.

ŞEVKET ÇORUH, TİMUÇİN ESEN'İN İSTEKLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevket Çoruh, Timuçin Esen'in senaryodaki diyaloglardan ve mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırmasından rahatsız olmaya başladı. Bu durumun zaman zaman Şevket Çoruh'un tepkisini çektiği kulislerden sızan dedikodular arasında… Dizinin Bodrum'da çekilmesine de Timuçin Esen'in karar verdiği gündeme gelmişti. Öte yandan Esen'in yönetmen Yağız Alp Akaydın'la da beraber çalışmak istemediği için sorun yaşadığı ileri sürüldü.

ŞEVKET ÇORUH'TAN YALANLAMA

İki başrol oyuncusu hakkında çıkan tartışma haberi kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayınca Şevket Çoruh'tan yorum gecikmedi. Dizideki şivesiyle Altuntaş'ın paylaşımına yorum yapan Çoruh, "Hıhıhı neler olmuş bra hiç haber vermisen" dedi.