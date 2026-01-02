Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı - Son Dakika
Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

Şeyma Subaşı\'ndan yeni Kur\'an paylaşımı
02.01.2026 19:06
Hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yine Kur'an-ı Kerim paylaşımı yaptı ve "Allah'ım yine bitiriyorum, tekrar başlayacağım." notunu ekledi. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok eleştiriye neden oldu. Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçları ise henüz açıklanmadı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yeni bir Kur'an-ı Kerim paylaşımı yaptı. Subaşı, paylaşımına "Allah'ım yine bitiriyorum, tekrar başlayacağım." notu düştü.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sürecinde Subaşı, uyuşturucu testi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada kan ve saç örnekleri alınan Subaşı'nın test sonuçları henüz açıklanmadı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBSET KALDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış serbest bırakıldı.

Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

"ALLAH'IM YİNE BİTİRİYORUM"

Test sonuçlarını beklediği süreçte sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Şeyma Subaşı, hesabından Kur'an-ı Kerim fotoğrafı paylaştı. Ünlü isim paylaşımına, "Allah'ım yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım." notunu ekledi.

ELEŞTİRİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Bu paylaşım sosyal medyanın en çok konuştuğu paylaşımlardan biri oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımı eleştiren mesajlar paylaştı. Bazı yorumlar şöyle:

"Bu kıza Kuran'a dokunma yasağı verebilir miyiz? Bu ne ya kutsal kitabımız bunların elinde oyuncak oldu .umreye gider paylaşırlar, ellerine Kuran alır paylaşırlar. Bu ne ya ....

Kutsal kitabımızı kirli işlerinize alet etmeyin.

bitiriyorum? hatimmi indirdi?

Bize ne bundan din kul ile Allah arasında

Çıkınca hafız olur kesin. "

Sosyal Medya, Şeyma Subaşı, Magazin, Subaşı, Medya, Yaşam

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı - Son Dakika
