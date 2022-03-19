Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Eski sevgilisine mesaj mı gönderdi? - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Eski sevgilisine mesaj mı gönderdi?

19.03.2022 00:19

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyuran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bikinili pozunu paylaşan Subaşı, "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok" notunu düştü.

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Şeyma Subaşı, ilişkisinin sona erdiğini şu sözlerle duyurdu:

"Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

'ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME YAPTI' İDDİASI

Ayrılık sonrası denizde çekilmiş bir pozunu paylaşan Şeyma Subaşı, altına çarpıcı bir not düştü. Subaşı, "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'ndan eski aşkı Meedo'ya olay gönderme! Paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu

YORUM YAĞDI

Subaşı'nın bu paylaşımı eski aşkı Meedo'ya gönderme olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, "Eski sevgilin saf, nazik ve iyi bir ruha sahip değil miydi?" şeklinde yorumlarda bulundular.

SEVGİLİSİNİN DEDİKODUSUNU YAPMIŞ

Şeyma Subaşı, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de olayın hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre Şeyma arkadaşlarıyla sevgilisi Meedo'nun dedikodusunu yaptı.

SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞADILAR

Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı tartışmaya başladı. Özür dilemek yerine 'Ben Türkiye'ye dönüyorum' diyen Subaşı, gece yarısı ayrıldıklarını duyurdu.

Meedo'dan karşı atak gecikmedi, Şeyma'ya aldığı arabayı geri istedi.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Eski sevgilisine mesaj mı gönderdi?
Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Eski sevgilisine mesaj mı gönderdi?
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Şeyma Subaşı ve Meedo Ayrılığı Sonrası Şok İddia! Şeyma Subaşı ve Meedo Ayrılığı Sonrası Şok İddia! Şeyma Subaşı'ndan Barışma Açıklaması Şeyma Subaşı'ndan Barışma Açıklaması

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Eski sevgilisine mesaj mı gönderdi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Eski sevgilisine mesaj mı gönderdi? - Son Dakika
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